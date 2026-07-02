США — Босния и Герцоговина: капитан боснийцев Джеко заменён на 51-й минуте из-за травмы

В эти минуты в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная США встречается с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе сборной Боснии и Герцеговины проведена замена: капитан команды Эдин Джеко покинул поле из‑за мышечного повреждения, его заменил Эсмир Байрактаревич. Также боснийцы сняли с игры Гиговича и Шуньича в эту паузу, а появились на поле Махмич и Тахирович.

Отметим, ранее на исходе первого тайма встречи форвард американцев Фоларин Балогун открыл счёт в матче. При этом нападающий мог оформить дубль, но его мяч на 31-й минуте был отменён из-за того, что нападающий сборной США забрался в офсайд во время передачи от партнёра.