Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фоларин Балогун отпраздновал гол в матче 1/16 финала ЧМ в стиле Леброна Джеймса

Фоларин Балогун отпраздновал гол в матче 1/16 финала ЧМ в стиле Леброна Джеймса
Комментарии

Нападающий сборной США Фоларин Балогун отпраздновал гол в ворота Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года в стиле баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Встреча проходит в эти минуты, сборная США выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
2-й тайм
1 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

Фоларин Балогун открыл счёт на 45-й минуте.

Фото: Сборная США

Фото: Сборная США

Американцы заняли первое место в группе D, боснийцы стали третьими в квартете В.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
США вскрыли оборону Боснии! Но хозяева ЧМ-2026 остались вдесятером. LIVE
Live
США вскрыли оборону Боснии! Но хозяева ЧМ-2026 остались вдесятером. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android