Фоларин Балогун отпраздновал гол в матче 1/16 финала ЧМ в стиле Леброна Джеймса

Нападающий сборной США Фоларин Балогун отпраздновал гол в ворота Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года в стиле баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Встреча проходит в эти минуты, сборная США выигрывает со счётом 1:0.

Фоларин Балогун открыл счёт на 45-й минуте.

Фото: Сборная США

Фото: Сборная США

Американцы заняли первое место в группе D, боснийцы стали третьими в квартете В.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.