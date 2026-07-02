США — Босния и Герцоговина: Балогун удалён с поля за полчаса до окончания матча

В эти минуты в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная США встречается с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Автор гола форвард США Фоларин Балогун получил красную карточку и был удалён с поля за грубый фол на защитнике боснийцев Тарике Мухаремовиче.

Отметим, ранее на исходе первого тайма встречи форвард американцев Балогун открыл счёт в матче. При этом нападающий мог оформить дубль, но его мяч на 31-й минуте был отменён из-за того, что нападающий сборной США забрался в офсайд во время передачи от партнёра.