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США — Босния и Герцоговина: Балогун удалён с поля за полчаса до окончания матча

США — Босния и Герцоговина: Балогун удалён с поля за полчаса до окончания матча
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В эти минуты в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная США встречается с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
2-й тайм
1 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

Автор гола форвард США Фоларин Балогун получил красную карточку и был удалён с поля за грубый фол на защитнике боснийцев Тарике Мухаремовиче.

Отметим, ранее на исходе первого тайма встречи форвард американцев Балогун открыл счёт в матче. При этом нападающий мог оформить дубль, но его мяч на 31-й минуте был отменён из-за того, что нападающий сборной США забрался в офсайд во время передачи от партнёра.

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