Фото: эпизод с прямой красной карточкой форварду США Балогуну в матче с Боснией на ЧМ-2026

Нападающий США Фоларин Балогун получил красную карточку и был удалён с поля за грубый фол на защитнике сборной Боснии и Герцеговины Тарике Мухаремовиче во втором тайме матча 1/16 финала ЧМ-2026.

Фото: Кадр из трансляции

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Счёт 1:0 в пользу США.

Отметим, ранее на исходе первого тайма встречи форвард американцев Балогун открыл счёт в матче. При этом нападающий мог оформить дубль, но его мяч на 31-й минуте был отменён из-за того, что нападающий сборной США забрался в офсайд во время передачи от партнёра.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.