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Фото: эпизод с прямой красной карточкой форварду США Балогуну в матче с Боснией на ЧМ-2026

Фото: эпизод с прямой красной карточкой форварду США Балогуну в матче с Боснией на ЧМ-2026
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Нападающий США Фоларин Балогун получил красную карточку и был удалён с поля за грубый фол на защитнике сборной Боснии и Герцеговины Тарике Мухаремовиче во втором тайме матча 1/16 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Фото: Кадр из трансляции

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Счёт 1:0 в пользу США.

Отметим, ранее на исходе первого тайма встречи форвард американцев Балогун открыл счёт в матче. При этом нападающий мог оформить дубль, но его мяч на 31-й минуте был отменён из-за того, что нападающий сборной США забрался в офсайд во время передачи от партнёра.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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