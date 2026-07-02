Балогун стал первым игроком с голом и удалением в плей-офф ЧМ после Зидана в 2006-м

Нападающий сборной США Фоларин Балогун отметился голом в ворота Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и позднее был удалён с поля. Балогун стал первым игроком с голом и красной карточкой в матче плей-офф ЧМ после экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, который отличился и был удалён в финале турнира 2006 года с Италией (1:1, 3:5 пен.) Об этом сообщил OptaJack в социальной сети Х. Встреча США и Боснии и Герцеговины проходит в эти минуты, американцы выигрывают со счётом 1:0.

Фоларин Балогун открыл счёт на 45-й минуте. Он получил прямую красную карточку на 64-й минуте.

Американцы заняли первое место в группе D, боснийцы стали третьими в квартете В.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.