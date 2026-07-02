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США — Босния и Герцоговина: Пулишич забил, но мяч американцев снова отменён

США — Босния и Герцоговина: Пулишич забил, но мяч американцев снова отменён
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В эти минуты в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная США встречается с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

На 78-й минуте отличился голом вингер и капитан американцев Кристиан Пулишич. Но его мяч был отменён из-за положения вне игры.

Отметим, ранее на исходе первого тайма встречи форвард американцев Фоларин Балогун открыл счёт в матче. При этом нападающий мог оформить дубль, но его мяч на 31-й минуте был отменён из-за того, что нападающий сборной США забрался в офсайд во время передачи от партнёра. Во втором тайме форвард был удалён за грубый фол.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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