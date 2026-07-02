США — Босния и Герцоговина: Тилльман прямым ударом со штрафного забил второй мяч в матче

В эти минуты в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная США встречается с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 80-й минуте полузащитник США Малик Тилльман поразил ворота боснийцев прямым ударом со штрафного.

Отметим, ранее на исходе первого тайма встречи форвард американцев Фоларин Балогун открыл счёт в матче. Во втором тайме форвард был удалён за грубый фол. Кроме того, по ходу встречи два мяча в исполнении Балогуна и капитана Кристиана Пулишича отменили из-за офсайдов.