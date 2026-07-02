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«Может, футбол и правда возвращается домой». Премьер Британии Стармер — о победе Англии

«Может, футбол и правда возвращается домой». Премьер Британии Стармер — о победе Англии
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на выход сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Накануне, в 1/16 финала ЧМ-2026 англичане одержали победу над командой ДР Конго (2:1). Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адхамом Махадме (Иордания).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Может, он [футбол] и правда возвращается домой», – написал Стармер в соцсети.

Англичане пропустили на седьмой минуте. Волевую победу европейской сборной принесли два гола нападающего Гарри Кейна, который отличился на 75-й и 86-й минутах.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с Мексикой.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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