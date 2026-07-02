Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США — Босния и Герцеговина, результат матча 2 июля 2026, счёт 2:0, 1/16 финала чемпионат мира — 2026, Балогун, Тилльман

Сборная США в меньшинстве переиграла Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходил на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи был назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу американской сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

На 45-й минуте встречи форвард американцев Фоларин Балогун открыл счёт в матче. В середине второго тайма нападающий был удалён за грубый фол. На 80-й минуте полузащитник США Малик Тилльман поразил ворота боснийцев прямым ударом со штрафного и установил окончательный результат.

Кроме того, по ходу встречи два мяча в исполнении Балогуна и капитана Кристиана Пулишича отменили из-за офсайдов.

Отметим, США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с национальной командой Бельгии. Встреча состоится 7 июля. Начало — в 3:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
США — Босния и Герцоговина: Тилльман прямым ударом со штрафного забил второй мяч в матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android