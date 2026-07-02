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Арда Туран: если кто-то выберет Роналду, а не Месси, я не буду с ним говорить о футболе

Арда Туран: если кто-то выберет Роналду, а не Месси, я не буду с ним говорить о футболе
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Бывший полузащитник «Атлетико» и «Барселоны», а ныне главный тренер «Шахтёра» Арда Туран сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Если кто-то на этот вопрос ответит «Криштиану Роналду», я не буду с ним разговаривать о футболе. Роналду – лучший футболист мира, но Месси не из этого мира», – сказал Туран в эфире Kafa Sports.

Оба игрока, в данный момент, принимают участие в чемпионате мира по футболу. Сборная Португалии сыграет в 1/16 финала турнира с Хорватией, сборная Аргентины — с Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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