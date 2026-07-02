Определился соперник сборной Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная США победила национальную команду Боснии и Герцеговины (2:0) и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Бельгией.

Матч между командами состоится 7 июля. Начало — в 3:00 мск.

Отметим, Бельгия выиграла свою группу с Ираном (0:0), Египтом (1:1) и Новой Зеландией (5:1), а также в 1/16 финала одержала волевую победу над Сенегалом (). США до встречи с Боснией и Герцеговиной в первом раунде плей-офф также заняли первое место в своём квартете, где разгромили Парагвай (4:1), уверенно обыграли Австралию (2:0), уступили Турции (2:3).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.