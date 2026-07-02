Стали известны пять из восьми пар 1/8 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная США одержала уверенную победу над командой Боснии и Герцеговины (2:0). Таким образом, в 1/8 финала турнира американцы сыграют с национальной командой Бельгии.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

На данный момент известны пять из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира. За выход в четвертьфинал турнира поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, США и Бельгия, Мексика и Англия, а также Норвегия и Бразилия.

Матчи 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на 19 июля.