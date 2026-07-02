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Корниленко оценил спорный эпизод с пенальти в матче Англия — ДР Конго на ЧМ-2026

Корниленко оценил спорный эпизод с пенальти в матче Англия — ДР Конго на ЧМ-2026
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Бывший футболист Сергей Корниленко поделился мнением о спорном эпизоде с пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 Англия — ДР Конго. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. В концовке первого тайма британский форвард Гарри Кейн упал в штрафной площади соперника, но арбитр не назначил пенальти. Корниленко считает это решение судьи верным.

«Это сто процентов не пенальти. Он сам начал подгибать ноги, руки у вратаря были на газоне. Кейну можно было даже желтую карточку показать», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с Мексикой.

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