«Железобетонный пенальти». Робинсон — о падении Кейна в штрафной ДР Конго

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон считает, что после падения Гарри Кейна в штрафной ДР Конго должен был быть назначен пенальти.

На 43-й минуте матча Англия — ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026 нападающий «Баварии» открылся под передачу в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря Лионеля Мпаси-Нзо и упал после контакта с руками голкипера. Арбитр из Иордании Адхам Махадме посчитал, что Кейн симулировал, и не назначил пенальти. После ВАР-проверки судья продемонстрировал большой палец и не пошел смотреть повтор самостоятельно.

«Это железобетонный пенальти. Контакт инициировал Гарри Кейн, но он был. Он очень умён и опытен, он шёл на вратаря. Голкипер совершил [нарушение]. Лионель Мпаси-Нзо сыграл великолепно. При последнем розыгрыше углового Деклан Райс сделал отличную подачу, Кейн был свободен, и, к сожалению, мяч попал прямо в Мпаси. Они были хороши в атаке, но выглядели уязвимыми в обороне», – приводит слова Робинсона BBC.