Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Железобетонный пенальти». Робинсон — о падении Кейна в штрафной ДР Конго

«Железобетонный пенальти». Робинсон — о падении Кейна в штрафной ДР Конго
Комментарии

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон считает, что после падения Гарри Кейна в штрафной ДР Конго должен был быть назначен пенальти.

На 43-й минуте матча Англия — ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026 нападающий «Баварии» открылся под передачу в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря Лионеля Мпаси-Нзо и упал после контакта с руками голкипера. Арбитр из Иордании Адхам Махадме посчитал, что Кейн симулировал, и не назначил пенальти. После ВАР-проверки судья продемонстрировал большой палец и не пошел смотреть повтор самостоятельно.

«Это железобетонный пенальти. Контакт инициировал Гарри Кейн, но он был. Он очень умён и опытен, он шёл на вратаря. Голкипер совершил [нарушение]. Лионель Мпаси-Нзо сыграл великолепно. При последнем розыгрыше углового Деклан Райс сделал отличную подачу, Кейн был свободен, и, к сожалению, мяч попал прямо в Мпаси. Они были хороши в атаке, но выглядели уязвимыми в обороне», – приводит слова Робинсона BBC.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android