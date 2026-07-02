«Я в ужасе». Жена Левандовского — о переезде в США

Анна Левандовска, супруга Роберта Левандовского, призналась, что ее пугает предстоящий переезд из Барселоны в США.

«Я долго думала о том, что написать здесь. Я могла бы опубликовать фотографию с улыбкой, написать: «Пора начинать что-то новое», – и притвориться, что вс` идеально. Но это не так. И я хочу быть с вами до конца честной.

Впереди большие перемены, переезд в Чикаго. И хотя мне следовало бы написать о своем волнении, я хочу сказать одну вещь: я в ужасе. Последние несколько недель были для меня настоящими эмоциональными качелями. Барселона стала моим домом. Моим убежищем, которое я полюбила всем сердцем. Мысль о том, что придётся снова собирать вещи, бросать то, что я построила, и начинать всё сначала, просто ужасает.

Как мать, я испытываю огромный стресс. Я беспокоюсь о дочерях и их чувствах, о новой школе, о том, как они адаптируются к совершенно новому миру. Любой, кто пережил такой серьезный переезд с детьми, знает, какое это психологическое испытание для родителей.

Жизнь со спортсменом – это не только роскошь, но и трудности, связанные с семейными обязательствами. Карьера Роберта ставит перед нами новые испытания. Я стою за ним и поддерживаю его изо всех сил, потому что мы одна команда. Но как женщина, я имею право испытывать страх. Я имею право чувствовать себя подавленной, и сегодня я не буду притворяться, что это не так.

Я пишу это, потому что знаю, что многие из вас тоже сталкиваются с пугающими переменами в жизни. Я хочу, чтобы вы знали, что это нормально. Что мы не всегда должны быть сильными и «счастливыми», – написала Анна Левандовска в соцсети.

Этим летом форвард сборной Польши покинул «Барселону» и подписал контракт с «Чикаго Файр».