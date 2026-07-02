«Не тот твит, не то время, не та кнопка». Канцелярия Германии — о посте Мерца

Пост канцлера Германии Фридриха Мерца о выступлении сборной Германии на чемпионате мира был опубликован по ошибке, об этом информирует Tagesspiegel.

Напомним, команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в матче 1/16 финала и завершила выступление на турнире.

После этого Мерц написал пост в соцсети, в котором заявил, что вся Германия «гордится игроками».

В канцелярии канцлера заявили, что этот пост был опубликован по ошибке.

«Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщение канцелярии.

По информации Tagesspiegel, пресс-служба подготовила несколько вариантов постов с реакцией Мерца на исход встречи — в итоге был опубликован не тот твит, который планировалось выложить изначально.