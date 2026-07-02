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«Не тот твит, не то время, не та кнопка». Канцелярия Германии — о посте Мерца

«Не тот твит, не то время, не та кнопка». Канцелярия Германии — о посте Мерца
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Пост канцлера Германии Фридриха Мерца о выступлении сборной Германии на чемпионате мира был опубликован по ошибке, об этом информирует Tagesspiegel.

Напомним, команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в матче 1/16 финала и завершила выступление на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

После этого Мерц написал пост в соцсети, в котором заявил, что вся Германия «гордится игроками».

В канцелярии канцлера заявили, что этот пост был опубликован по ошибке.

«Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщение канцелярии.

По информации Tagesspiegel, пресс-служба подготовила несколько вариантов постов с реакцией Мерца на исход встречи — в итоге был опубликован не тот твит, который планировалось выложить изначально.

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