Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 2 июля 2026: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся ряд матчей 1/16 финала турнира.

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаются аргентинский нападающий Лионель Месси и французский форвард Килиан Мбаппе, на счету которых по шесть забитых мячей за три матча. Однако у Мбаппе на один проведённый матч больше.

Пять голов на счету нападающих Эрлинга Холанда (Норвегия) и Гарри Кейна (Англия). По четыре мяча у Винисиуса Жуниора (Бразилия), Исмаилы Сарра (Сенегал) и Усмана Дембеле (Франция).

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.