Объявлен лучший игрок матча 1/16 финала ЧМ-2026 США — Босния и Герцеговина

Полузащитник сборной США Малик Тилльман признан лучшим футболистом матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Боснией и Герцеговиной. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу американской команды. Тилльман забил один из голов сборной США.

Сборная США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с национальной командой Бельгии. Встреча состоится 7 июля. Начало — в 3:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).