Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Норвегии выступил с похвалой Холанду

Тренер Норвегии выступил с похвалой Холанду
Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассыпался в комплиментах форварду команды Эрлингу Холанду после победы в матче против Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Норвежцы одержали верх со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    

«Он величайший бомбардир в мире, в этом нет никаких сомнений. Он не принимал активного участия в этой игре, но в первом тайме у него был отличный шанс, а затем он забил гол. Он просто невероятен. Такой игрок, как он, привносит в команду спокойствие и хладнокровие. Я думаю, что его очень недооценивают в плане удержания мяча. В этой игре он ни разу не потерял мяч, и это очень много значит для команды. Я знаю, что он гордится тем, что является частью этого, играет за свою страну, но он также знает, что команда работает вместе, и ему нужна поддержка от партнёров.

Забить пять голов в трёх играх на чемпионате мира за такую ​​маленькую страну, как Норвегия, – это потрясающе, так что вся заслуга принадлежит ему. И нет, я бы ни на кого его не променял», – приводит слова Сольбаккен ESPN.

В 1/8 финала команда Сольбаккена сыграет с Бразилией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу
Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android