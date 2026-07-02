Тренер Норвегии выступил с похвалой Холанду

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассыпался в комплиментах форварду команды Эрлингу Холанду после победы в матче против Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Норвежцы одержали верх со счётом 2:1.

«Он величайший бомбардир в мире, в этом нет никаких сомнений. Он не принимал активного участия в этой игре, но в первом тайме у него был отличный шанс, а затем он забил гол. Он просто невероятен. Такой игрок, как он, привносит в команду спокойствие и хладнокровие. Я думаю, что его очень недооценивают в плане удержания мяча. В этой игре он ни разу не потерял мяч, и это очень много значит для команды. Я знаю, что он гордится тем, что является частью этого, играет за свою страну, но он также знает, что команда работает вместе, и ему нужна поддержка от партнёров.

Забить пять голов в трёх играх на чемпионате мира за такую ​​маленькую страну, как Норвегия, – это потрясающе, так что вся заслуга принадлежит ему. И нет, я бы ни на кого его не променял», – приводит слова Сольбаккен ESPN.

В 1/8 финала команда Сольбаккена сыграет с Бразилией.