Президент Кабо-Верде сделал заявление перед игрой с Аргентиной на ЧМ, упомянув Месси

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш прокомментировал предстоящий матч своей сборной с командой Аргентины в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Я надеюсь, что Кабо‑Верде продолжит играть на том же уровне. Мы приехали на чемпионат мира, чтобы самим писать свою судьбу и встретиться с действующими чемпионами. Поэтому выйдем против Аргентины и Месси с той же решимостью и желанием победить и выйти в следующий раунд. У игроков 100% вера, 100% надежда, и футболки будут мокрыми от пота. Так что у нас есть 100% шанс выиграть у Аргентины. В матчах с сильными соперниками можно как выиграть, так и проиграть. Тем не менее, как бы ни закончился матч с Аргентиной, мы будем играть на победу. Независимо от результата мы покинем чемпионат мира с высоко поднятыми головами и чувством выполненной миссии. Я считаю, что Кабо‑Верде может победить Аргентину со счётом 1:0», — приводит слова Невеша BBC News Africa.

Игра состоится 4 июля, начало в 1:00 мск.