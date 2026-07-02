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27-летний игрок Сенегала объявил о временном уходе из сборной из-за действующих тренеров

27-летний игрок Сенегала объявил о временном уходе из сборной из-за действующих тренеров
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27-летний сенегальский полузащитник Пап Гейе сделал заявление, связанное с уходом из сборной по итогам выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Гейе объявил, что не вернётся, пока не сменится тренерский штаб.

«Я сделаю перерыв в выступлениях за сборную до тех пор, пока у руля будет этот тренерский штаб», — приводит слова Гейе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, Сенегал завершил чемпионат мира — 2026 в 1/16 финала. Команда Папа Тиава не сумела выйти в 1/8 финала, уступив Бельгии, имея преимущество в два мяча к 86-й минуте встречи. Гол, выбивший африканский коллектив из ЧМ был забит на 120+5-й минуте с пенальти. На счету Гейе на текущем ЧМ два гола и один ассист в четырёх матчах. Всего за «львов Теранги» хавбек сыграл 45 встреч, забив семь мячей и отметившись двумя результативными передачами.

Тиаву 45 лет. Он возглавляет сборную с марта 2025 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка Африки 2026 года.

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