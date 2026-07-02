Оуэн назвал лучшего завершителя в мировом футболе

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о нападающем национальной команды Гарри Кейне.

«Много лет назад я проводил с Кейном время, снимая мастер-класс для нападающих. Слушая его рассказы о тренировках, повторениях и мельчайших деталях завершения атак, быстро понимаешь, что ничего не произошло случайно. Он добился всего сам. Алан Ширер был похож на него. И у Гарри точно такой же менталитет. Неустанный. Одержимый. Абсолютно убеждённый, что если он будет работать усерднее других, то станет лучше всех остальных.

Я много лет наблюдал за игрой Лионеля Месси, а теперь и Килиана Мбаппе – футболистов, которые заставляют тебя подпрыгивать на месте, потому что они умеют делать то, что не под силу никому другому. Гарри никогда не был для меня таким игроком – и всё же он, без сомнения, лучший завершитель в мировом футболе», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

Накануне, в 1/16 финала ЧМ-2026 англичане одержали победу над командой ДР Конго (2:1). Кейн забил два мяча в этой встрече.