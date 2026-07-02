Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оуэн назвал лучшего завершителя в мировом футболе

Оуэн назвал лучшего завершителя в мировом футболе
Комментарии

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о нападающем национальной команды Гарри Кейне.

«Много лет назад я проводил с Кейном время, снимая мастер-класс для нападающих. Слушая его рассказы о тренировках, повторениях и мельчайших деталях завершения атак, быстро понимаешь, что ничего не произошло случайно. Он добился всего сам. Алан Ширер был похож на него. И у Гарри точно такой же менталитет. Неустанный. Одержимый. Абсолютно убеждённый, что если он будет работать усерднее других, то станет лучше всех остальных.

Я много лет наблюдал за игрой Лионеля Месси, а теперь и Килиана Мбаппе – футболистов, которые заставляют тебя подпрыгивать на месте, потому что они умеют делать то, что не под силу никому другому. Гарри никогда не был для меня таким игроком – и всё же он, без сомнения, лучший завершитель в мировом футболе», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

Накануне, в 1/16 финала ЧМ-2026 англичане одержали победу над командой ДР Конго (2:1). Кейн забил два мяча в этой встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android