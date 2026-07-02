Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулиан Альварес принял твёрдое решение по своему будущему — Фабрицио Романо

Хулиан Альварес принял твёрдое решение по своему будущему — Фабрицио Романо
Комментарии

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес принял твёрдое решение по поводу своего будущего. Футболист не собирается отказываться от планов сменить клуб, информирует журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что основным приоритетом для аргентинца остаётся переход в каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут предложить порядка € 130 млн за аргентинца, выступающего за «Атлетико». Мадридский клуб сначала требовал за Хулиана € 150 млн, а потом и вовсе отказался отпускать его в «Барселону» за любые деньги. При этом сам Альварес публично заявлял о желании сменить команду.

Материалы по теме
Жоан Лапорта высказался о ситуации с Хулианом Альваресом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android