Хулиан Альварес принял твёрдое решение по своему будущему — Фабрицио Романо

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес принял твёрдое решение по поводу своего будущего. Футболист не собирается отказываться от планов сменить клуб, информирует журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что основным приоритетом для аргентинца остаётся переход в каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут предложить порядка € 130 млн за аргентинца, выступающего за «Атлетико». Мадридский клуб сначала требовал за Хулиана € 150 млн, а потом и вовсе отказался отпускать его в «Барселону» за любые деньги. При этом сам Альварес публично заявлял о желании сменить команду.