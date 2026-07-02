Погребняк двумя словами отреагировал на выход Англии в 1/8 финала ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился эмоциями о выходе сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года после трудной победы в матче 1/16 финала с национальной командой ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 2:1, англичане забили два мяча в концовке встречи. Автором обоих мячей является форвард Гарри Кейн.

«Зверюга, Харри! ⚡️», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала Англия сыграет с Мексикой. Их очная встреча состоится 6 июля. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.