«Что вообще происходит?!» О’Хара раскритиковал сборную Англии

Бывший игрок «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал сборную Англии и её тренерский штаб за игру и решения по составу на ЧМ-2026.

«Кейн и Беллингем способны самостоятельно выигрывать матчи. Но нельзя дойти до победы на ЧМ лишь двумя игроками. У Франции таких футболистов шесть или семь. А где наши?

Не хотел затрагивать это, но всё же выскажусь… Коул Палмер. Трент Александер-Арнольд… Их почему-то оставили вне сборной! На позиции правого защитника сборная Англии почти совершает преступление, ведь туда приходится ставить Спенса. Того, который не проходит в основной состав «Тоттенхэма» с 17-го места в АПЛ!

И вот я на это смотрю и думаю: а что вообще происходит?! Как можно было не взять на ЧМ Трента? Как? Это одно из худших решений по составу за всю историю чемпионатов мира", — приводит слова О’Хары Metro.