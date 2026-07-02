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Де ла Фуэнте ответил на слова Ямаля о непобедимости Испании в случае выхода на пик на ЧМ

Де ла Фуэнте ответил на слова Ямаля о непобедимости Испании в случае выхода на пик на ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал оптимизм и уверенность в команде нападающего Ламина Ямаля после слов игрока о «непобедимости» чемпионов Европы 2024 года при достижении пика формы на турнире.

«Он игрок с оптимистичным настроем, уверенный в собственных силах и в силах партнёров. Мы знаем наш потенциал и понимаем, как далеко можем пройти. В своём контексте слова Ямаля я воспринимаю положительно. Он передаёт оптимизм, уверенность и спокойствие, и это мне нравится.

Ламин может появляться на поле столько, сколько мы попросим. Мы, как обычно, осторожно подходим к восстановлению всех футболистов.

Не одно и то же — играть в очень требовательном, интенсивном и быстром матче, где можно провести на поле только полчаса, и в более комфортных играх, где можно сыграть 70 минут. Ламин в хорошей форме. Вы видели, как сильно он хочет играть», — приводит слова де ла Фуэнте ESPN.

Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится сегодня в 22:00 мск.

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