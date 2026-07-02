Сборная США установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходил на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).

На 45-й минуте встречи форвард американцев Фоларин Балогун открыл счёт в матче. Таким образом, США в четвёртом матче подряд на чемпионате мира забили в первом тайме — это новый командный рекорд.

Примечательно, что середине второго тайма Балогун был удалён за грубый фол. На 80-й минуте полузащитник США Малик Тилльман забил со штрафного и зафиксировал на табло окончательный результат.

Отметим, США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с национальной командой Бельгии. Встреча состоится 7 июля. Начало — в 3:00 мск.