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Сборная США установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Сборная США установила новый командный рекорд на чемпионатах мира
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходил на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

На 45-й минуте встречи форвард американцев Фоларин Балогун открыл счёт в матче. Таким образом, США в четвёртом матче подряд на чемпионате мира забили в первом тайме — это новый командный рекорд.

Примечательно, что середине второго тайма Балогун был удалён за грубый фол. На 80-й минуте полузащитник США Малик Тилльман забил со штрафного и зафиксировал на табло окончательный результат.

Отметим, США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с национальной командой Бельгии. Встреча состоится 7 июля. Начало — в 3:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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