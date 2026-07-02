Григорян назвал шансы сборных Англии и Мексики на выход в 1/4 финала ЧМ перед очной игрой

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Мексики. Встреча состоится 6 июля. Начало запланировано на 3:00 мск.

«Шансы 50 на 50. Сборной Англии будет очень тяжело. У мексиканцев будет 12-й игрок в виде трибун», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Сборная Англии в 1/16 финала одержала волевую победу над ДР Конго со счётом 2:1. На групповом этапе коллектив Томаса Тухеля обыграл Хорватию (4:2) и Панаму (2:0) и сыграл нулевую ничью с Ганой. Мексиканцы — единственная команда турнира, сыгравшая четыре раза «на ноль». Ранее сборная Мексики победила Эквадор в 1/16 финала (2:0), а также Чехию (3:0), Южную Корею (1:0) и ЮАР (2:0) в матчах группы А.