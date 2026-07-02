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Все три страны-хозяйки ЧМ-2026 вышли в 1/8 финала турнира

Все три страны-хозяйки ЧМ-2026 вышли в 1/8 финала турнира
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Накануне завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная США в матче 1/16 финала обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 2:0. Таким образом, все три страны-хозяйки ЧМ-2026 (США, Мексика и Канада) пробились в стадию 1/8 финала турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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