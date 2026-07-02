Рональд Араухо хочет остаться в «Барселоне» — источник

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо хочет остаться в команде, несмотря на слухи о своём возможном уходе. Об этом сообщает издание Cadena Ser.

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает Араухо как одного из кандидатов на продажу. Однако в окружении игрока считают, что он должен остаться в клубе. Сам Рональд придерживается такого же мнения.

Напомним, Рональд Араухо выступает за основную команду «Барселоны» с 2020 года. В минувшем сезоне уругвайский провёл 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил четыре гола. В СМИ появлялись слухи о психологических проблемах у Араухо.