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Рональд Араухо хочет остаться в «Барселоне» — источник

Рональд Араухо хочет остаться в «Барселоне» — источник
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Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо хочет остаться в команде, несмотря на слухи о своём возможном уходе. Об этом сообщает издание Cadena Ser.

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает Араухо как одного из кандидатов на продажу. Однако в окружении игрока считают, что он должен остаться в клубе. Сам Рональд придерживается такого же мнения.

Напомним, Рональд Араухо выступает за основную команду «Барселоны» с 2020 года. В минувшем сезоне уругвайский провёл 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил четыре гола. В СМИ появлялись слухи о психологических проблемах у Араухо.

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