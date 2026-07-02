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Сборная США высмеяла паузы на «водопой» изображением с пивом и барбекю

Сборная США высмеяла паузы на «водопой» изображением с пивом и барбекю
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Сборная США в своих социальных сетях высмеяла паузы на «водопой» изображением с пивом и хот-догами.

Фото: Соцсети сборной США

Национальная команда выложила фото, на котором видно как игроки пьют пиво и едят хот-доги. На заднем фоне тренер сборной жарит барбекю. В нижнем левом углу экрана присутствует плашка «Hydration Break» — пауза на «водопой».

Отмечено, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом.

Паузы на «водопой» впервые в истории введены на проходящем чемпионате мира в США, Мексике и Канаде. Обязательные паузы предусмотрены регламентом и проходят на 22-й и 67-й минутах.

Данная инициатива встретила резкую критику со стороны болельщиков — многие увидели в ней не заботу об игроках, а коммерческий интерес ввиду того, что во время паузы образовались дополнительные рекламные слоты.

Сборная США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с национальной командой Бельгии.

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