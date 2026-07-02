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«Титул? Почему бы не сделать это?» Почеттино — после выхода США в 1/8 финала ЧМ-2026

«Титул? Почему бы не сделать это?» Почеттино — после выхода США в 1/8 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино дал эмоциональный комментарий после победы своей команды над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

«Я очень горд. Игроки заслужили этот результат. То, как мы боролись с очень хорошей, сильной командой, впечатляет. Я горжусь всеми своими футболистами и персоналом, а болельщики сегодня снова оказали большую поддержку. Это было необычное переживание», — сказал Почеттино.

На вопрос о претензиях на трофей он ответил: «Почему бы нам этого не сделать?» — ссылается на слова аргентинского специалиста Bleacher Report.

Дословно Почеттино произнёс фразу «Why not us?». В американском спорте эти слова стали символом команд-андердогов — коллективов, которых изначально не считают фаворитами, но которые верят в возможность изменить расклад и добиться неожиданного успеха. Особую ассоциацию лозунг получил с сезоном «Бостон Ред Сокс» 2004 года, когда команда, уступая 0-3 в серии «Нью-Йорк Янкиз», сумела отыграться и в итоге выиграла титул после 86 лет ожидания.

В 1/8 финала США встретятся с Бельгией.

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