«Титул? Почему бы не сделать это?» Почеттино — после выхода США в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино дал эмоциональный комментарий после победы своей команды над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (2:0).

«Я очень горд. Игроки заслужили этот результат. То, как мы боролись с очень хорошей, сильной командой, впечатляет. Я горжусь всеми своими футболистами и персоналом, а болельщики сегодня снова оказали большую поддержку. Это было необычное переживание», — сказал Почеттино.

На вопрос о претензиях на трофей он ответил: «Почему бы нам этого не сделать?» — ссылается на слова аргентинского специалиста Bleacher Report.

Дословно Почеттино произнёс фразу «Why not us?». В американском спорте эти слова стали символом команд-андердогов — коллективов, которых изначально не считают фаворитами, но которые верят в возможность изменить расклад и добиться неожиданного успеха. Особую ассоциацию лозунг получил с сезоном «Бостон Ред Сокс» 2004 года, когда команда, уступая 0-3 в серии «Нью-Йорк Янкиз», сумела отыграться и в итоге выиграла титул после 86 лет ожидания.

В 1/8 финала США встретятся с Бельгией.