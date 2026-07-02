Испания — Австрия: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.