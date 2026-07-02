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Швейцария — Алжир: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Швейцария — Алжир: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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Завтра утром, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Алжира. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 6:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф, заняв первое место в группе В. Алжир пробился в 1/16 финала с третьего места в группе J.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
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