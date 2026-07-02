Швейцария — Алжир: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Завтра утром, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Алжира. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 6:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф, заняв первое место в группе В. Алжир пробился в 1/16 финала с третьего места в группе J.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).