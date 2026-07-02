«Реал» обозначил ценник на Эдуарду Камавинга

Мадридский «Реал» обозначил сумму, за которую готов расстаться с полузащитником Эдуарду Камавинга. «Сливочные» хотят выручить за французского хавбека € 60 млн. Об этом сообщает издание AS.

Отмечается, что в подписании полузащитника «Реала» заинтересованы «Интер» и «ПСЖ». Ранее мадридский клуб также предлагал услуги Камавинга «Манчестер Сити», чтобы сделать француза частью сделки по Родри.

В минувшем сезоне Камавинга провёл 43 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн. Мадридский клуб завершил сезон без трофеев.