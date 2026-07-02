Тренер Боснии и Герцеговины отреагировал на вылет сборной с ЧМ после поражения от США

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал поражение от США со счётом 0:2 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и вылет с турнира.

«США изначально выглядели фаворитом — они принимают турнир и располагают сильным составом. Роли андердога мы не боялись. Меня не трогали слова Тима Ховарда и комментарии журналистов перед матчем. Босния — небольшая страна, такое бывает. Моим игрокам не требовалась дополнительная мотивация, когда на кону стоял выход в 1/8 финала. Жаль, что не получилось воспользоваться численным преимуществом после 64‑й минуты, но я доволен тем, как команда сражалась на этом турнире», — приводит слова Барбареза The Guardian.

В 1/8 финала США встретятся с Бельгией, обыгравшей Сенегал (3:2 д. вр.). Матч состоится 7 июля.