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2 июля главные новости спорта, футбол, плей-офф ЧМ-2026, хоккей, НХЛ, трансферы, теннис, Уимблдон

Бельгия и США — в 1/8 финала ЧМ, Мирра Андреева вылетела с Уимблдона. Главное к утру
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Бельгия победила Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу с пенальти на 120+5-й минуте, а сборная США в меньшинстве переиграла Боснию и Герцеговину, Мирра Андреева проиграла Барборе Крейчиковой во втором круге Уимблдона-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона-2026.
  2. Бельгия победила Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу с пенальти на 120+5-й минуте.
  3. Сборная США в меньшинстве переиграла Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
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Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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