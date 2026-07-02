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Шалимов оценил назначение пенальти в матче ЧМ-2026 Бельгия — Сенегал

Шалимов оценил назначение пенальти в матче ЧМ-2026 Бельгия — Сенегал
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов оценил пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Бельгии и Сенегала. Основное время встречи завершилось вничью (2:2). В конце дополнительного времени, на 117-й минуте, бельгийцы заработали пенальти, с которого забили победный гол. Итоговый счёт — 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Это очевидный пенальти. Игрок Бельгии Тилеманс подставился. Посмотрите, он даже не собирался бить. Защитник его не видел — он хотел выбить мяч», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против национальной команды США.

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