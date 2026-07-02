Шалимов оценил назначение пенальти в матче ЧМ-2026 Бельгия — Сенегал

Российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов оценил пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Бельгии и Сенегала. Основное время встречи завершилось вничью (2:2). В конце дополнительного времени, на 117-й минуте, бельгийцы заработали пенальти, с которого забили победный гол. Итоговый счёт — 3:2.

«Это очевидный пенальти. Игрок Бельгии Тилеманс подставился. Посмотрите, он даже не собирался бить. Защитник его не видел — он хотел выбить мяч», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против национальной команды США.