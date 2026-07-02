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Почеттино прокомментировал эпизод с красной карточкой Балогуна

Почеттино прокомментировал эпизод с красной карточкой Балогуна
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на удаление форварда национальной команды Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

Нападающий получил прямую красную карточку после VAR из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

«На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту – согласен, это я понимаю. Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?» – приводит слова Почеттино ESPN.

Специалисту также задали вопрос о похожем случае в матче Аргентины и Алжира (3:0), когда Лионель Месси избежал наказания.

«Для меня оба случая не являются поводом для красной карточки», – ответил тренер.

Отметим, что из-за дисквалификации Балогун пропустит матч 1/8 финала с Бельгией.

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