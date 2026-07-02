Почеттино прокомментировал эпизод с красной карточкой Балогуна

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на удаление форварда национальной команды Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

Нападающий получил прямую красную карточку после VAR из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

«На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту – согласен, это я понимаю. Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?» – приводит слова Почеттино ESPN.

Специалисту также задали вопрос о похожем случае в матче Аргентины и Алжира (3:0), когда Лионель Месси избежал наказания.

«Для меня оба случая не являются поводом для красной карточки», – ответил тренер.

Отметим, что из-за дисквалификации Балогун пропустит матч 1/8 финала с Бельгией.