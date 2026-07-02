«По стилю похожа на европейцев». Гасилин оценил сборную США на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Алексей Гасилин оценил игру сборной США на чемпионате мира — 2026. Команда уже дошла до 1/8 финала, где встретится с Бельгией.

«С приходом Почеттино сборная США стала похожа по стилю на европейские команды. Она никого не боится. Американцы могут пройти сборную Бельгии. Это был бы хороший результат. Но я бы не стал сбрасывать со счетов бельгийцев — они показали, что у них есть характер», — сказал Алексей Гасилин в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.