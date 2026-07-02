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Стали известны 10 участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026

Определились 10 участников 1/8 финала ЧМ по футболу 2026
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После того, как сборная США одержала уверенную победу над командой Боснии и Герцеговины со счётом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, стали известны 10 участников следующего раунда плей-офф мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

Таким образом, США стали юбилейной 10-й сборной, гарантировавшей себе участие в 1/8 финала турнира. Ранее это сделали Бельгия, Англия, Мексика, Франция, Парагвай, Бразилия, Норвегия, Марокко и Канада.

Вакантными остались шесть мест, которые станут известны по итогам двух ближайших игровых дней, где сойдутся Испания и Австрия, Португалия и Хорватия, Швейцария и Алжир, Аргентина и Кабо-Верде, Колумбия и Гана, а также Египет и Австралия.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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