Определились 10 участников 1/8 финала ЧМ по футболу 2026

После того, как сборная США одержала уверенную победу над командой Боснии и Герцеговины со счётом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, стали известны 10 участников следующего раунда плей-офф мирового первенства.

Таким образом, США стали юбилейной 10-й сборной, гарантировавшей себе участие в 1/8 финала турнира. Ранее это сделали Бельгия, Англия, Мексика, Франция, Парагвай, Бразилия, Норвегия, Марокко и Канада.

Вакантными остались шесть мест, которые станут известны по итогам двух ближайших игровых дней, где сойдутся Испания и Австрия, Португалия и Хорватия, Швейцария и Алжир, Аргентина и Кабо-Верде, Колумбия и Гана, а также Египет и Австралия.