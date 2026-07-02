Кейсуке Хонда предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Японии

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда отреагировал на информацию, что действующему наставнику национальной команды Хадзимэ Мориясу предложили продление контракта на один год. Сборная Японии уступила Бразилии (2:1) в 1/16 финала и вылетела с чемпионата мира — 2026.

«Думаю, мнения будут разные, но всё-таки выскажусь. Я увидел новость, что Харухико Хаджиме предложили однолетний контракт на продление, но если это такой временный вариант, потому что подходящих кандидатов на пост следующего тренера не видно, то попробуйте меня на год. Если проиграем на Кубке Азии, то без разговоров увольняйте. Я готов принять этот вызов», — написал Кейсуке Хонда в социальной сети X.