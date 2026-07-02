В Европарламенте раскритиковали главу ФИФА за допуск россиян к юношескому ЧМ

Депутаты Европарламента раскритиковали президента ФИФА Джанни Инфантино за допуск российских спортсменов к чемпионату мира U15. Об этом сообщает газета Politiсo.

«Мы призываем ФИФА встать на сторону мира, а не умиротворять Россию», — говорится в опубликованном письме.

По мнению европейских парламентариев, допуск России может привести к бойкоту турнира со стороны других стран — членов ФИФА, и это «исказит соревнования ФИФА, где принцип, согласно которому побеждает сильнейшая команда, перестанет действовать». Ранее Украинская ассоциация футбола уже заявляла, что не будет участвовать в соревнованиях, в которых играет Россия.

Чемпионат мира U15 пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане. Для российских футболистов этот турнир станет первым с февраля 2022 года международным стартом, проводящимся под эгидой ФИФА.