Главное с ЧМ-2026 на 2 июля: камбэк Бельгии, подвиг Кейна, новый тренер для Германии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Гарри Кейн подарил Англии путёвку в следующий раунд плей-офф, Бельгия совершила драматичный камбэк, а сборная Германии близка к смене тренера.

Главное с ЧМ-2026 на 2 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.