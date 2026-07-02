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Главное с ЧМ-2026 на 2 июля: камбэк Бельгии, подвиг Кейна, новый тренер для Германии

Главное с ЧМ-2026 на 2 июля: камбэк Бельгии, подвиг Кейна, новый тренер для Германии
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Гарри Кейн подарил Англии путёвку в следующий раунд плей-офф, Бельгия совершила драматичный камбэк, а сборная Германии близка к смене тренера.

Главное с ЧМ-2026 на 2 июля:

  1. Гарри Кейн своим дублем вывел Англию в 1/8 финала ЧМ-2026.
  2. Бельгия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря драматичному камбэку.
  3. Сборная США пробилась в 1/8 финала домашнего ЧМ.
  4. Стали известны пять из восьми пар 1/8 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира.
  5. Гарри Кейн обошёл Пеле по количеству голов на чемпионатах мира.
  6. Балогун стал первым игроком с голом и удалением в плей-офф ЧМ после Зидана в 2006-м.
  7. Президент Кабо-Верде сделал заявление перед игрой с Аргентиной на ЧМ, упомянув Месси.
  8. Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира.
  9. Гарри Кейн установил уникальное достижение в истории сборной Англии на чемпионатах мира.
  10. Юрген Клопп близок к назначению в сборную Германии после её вылета с ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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