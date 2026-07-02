Главное с ЧМ-2026 на 2 июля: камбэк Бельгии, подвиг Кейна, новый тренер для Германии
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Гарри Кейн подарил Англии путёвку в следующий раунд плей-офф, Бельгия совершила драматичный камбэк, а сборная Германии близка к смене тренера.
Главное с ЧМ-2026 на 2 июля:
- Гарри Кейн своим дублем вывел Англию в 1/8 финала ЧМ-2026.
- Бельгия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря драматичному камбэку.
- Сборная США пробилась в 1/8 финала домашнего ЧМ.
- Стали известны пять из восьми пар 1/8 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира.
- Гарри Кейн обошёл Пеле по количеству голов на чемпионатах мира.
- Балогун стал первым игроком с голом и удалением в плей-офф ЧМ после Зидана в 2006-м.
- Президент Кабо-Верде сделал заявление перед игрой с Аргентиной на ЧМ, упомянув Месси.
- Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира.
- Гарри Кейн установил уникальное достижение в истории сборной Англии на чемпионатах мира.
- Юрген Клопп близок к назначению в сборную Германии после её вылета с ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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