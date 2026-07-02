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Де ла Фуэнте: мы должны соответствовать высоким ожиданиям

Де ла Фуэнте: мы должны соответствовать высоким ожиданиям
Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Австрией заявил, что его команда принимает статус фаворита и не имеет права на ошибку.

«Мы продолжаем расти под давлением. Мне нравится, что на нас возлагают большие надежды. Теперь мы должны им соответствовать — потому что права на ошибку больше нет, мы обязаны выиграть следующий матч. Это процесс, путь, который мы должны пройти. Соперники разные, стили футбола разные, и нужно улучшаться и прогрессировать. Нормально, что от нас ждут высоких результатов — мы сами устанавливаем для себя ещё более высокие стандарты. Мы конкуренты и хотим совершенствоваться каждый день. Когда встречаешься с сильным соперником, всё становится сложнее. Но в этом и есть цель — это то, что выявляет в нас лучшее», — цитирует де ла Фуэнте FIFA.

Сборная Испании начала турнир с нулевой ничьей с Кабо-Верде, затем обыграла Саудовскую Аравию и Уругвай. Матч со сборной Австрии состоится 2 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
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X
П2
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