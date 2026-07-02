«Ньюкасл» нацелился на двух игроков из Бундеслиги на замену Гордону и Тонали — TEAMtalk

«Ньюкасл Юнайтед» намерен провести закупку в чемпионате Германии, чтобы компенсировать кадровые потери в лице Энтони Гордона, перешедшего в «Барселону», и Сандро Тонали, который близок к трансферу в «Тоттенхэм» за € 117 млн, сообщает TEAMtalk. Английский клуб рассчитывает оперативно закрыть две сделки в Бундеслиге и активно работает над трансферами Базумана Туре и Йохана Манзамби.

Главной целью на замену Гордону рассматривается 20-летний вингер «Хоффенхайма» и сборной Кот-д'Ивуара Базумана Туре. Ивуариец забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в своём первом полноценном сезоне в Германии. Помимо Туре, руководство «сорок» продвигается в переговорах по 20-летнему полузащитнику «Фрайбурга» и сборной Швейцарии Йохану Манзамби. Швейцарец принял участие в 47 матчах, забил семь мячей и отдал девять результативных передач.