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Мальдини станет техническим директором сборной Италии — Конур

Мальдини станет техническим директором сборной Италии — Конур
Паоло Мальдини
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Паоло Мальдини согласился занять пост технического директора сборной Италии, сообщает журналист Экрем Конур. Официальное объявление о назначении ожидается в ближайшее время.

По данным источника, 58-летний Мальдини ранее занимал должность технического директора «Милана» (2019-2023) и помог клубу выиграть скудетто в 2022 году. Его отец, Чезаре Мальдини, также работал со сборной Италии в качестве главного тренера. Сборная Италии не участвует в чемпионате мира 2026 года, уступив Боснии и Герцеговине в финале стыковых матчей.

Таким образом, Мальдини приступит к работе в период, когда команде предстоит перестройка перед следующим циклом.

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