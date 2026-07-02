Давид Волк рассказал, в чём феномен вратаря Кабо-Верде Возиньи на ЧМ-2026

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением об игре вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира — 2026. Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф чемпионата мира — 2026 и сыграет с Аргентиной в 1/16 финала.

«Феномен Возиньи в трудоспособности. Судя по всему, в 41 год он всё ещё тренируется на максимум. Он явно готовился к чемпионату мира, и плоды его тренировок показали, что он достоин быть на этом турнире. Честно говоря, прежде я о нём ничего не слышал. Но на этом чемпионате мира очень много новых лиц. Интересно наблюдать, как они себя проявляют», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.