Семак: хочется, чтобы Сантос и Энрике выиграли ЧМ-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об участии двух игроков петербуржского клуба в ЧМ-2026. Защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике играют за сборную Бразилии.

— Сборная Бразилии на ЧМ‑2026 вышла в 1/8 финала. Хочется ли вам, чтобы ваши игроки Дуглас Сантос и Луис Энрике задержались на турнире как можно дольше?

— С одной стороны, нам хочется, чтобы они как можно быстрее вернулись. С другой, конечно, за них переживаем на чемпионате мира. Чем дальше они пройдут, тем лучше. И вообще хочется, чтобы выиграли турнир, о победе в котором мечтают все футболисты.

В любом случае ждем их в расположении нашей команды, хотя и понимаем, что вернутся они нескоро. Ведь когда бы сборная Бразилии ни закончила выступление на ЧМ, ребятам надо будет дать передохнуть, потом они вернутся и будут набирать форму. Понимаем, что какое‑то время рассчитывать на них окажется сложно, — приводит слова Семака «Матч ТВ».