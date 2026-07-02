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Семак: хочется, чтобы Сантос и Энрике выиграли ЧМ-2026

Семак: хочется, чтобы Сантос и Энрике выиграли ЧМ-2026
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об участии двух игроков петербуржского клуба в ЧМ-2026. Защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике играют за сборную Бразилии.

— Сборная Бразилии на ЧМ‑2026 вышла в 1/8 финала. Хочется ли вам, чтобы ваши игроки Дуглас Сантос и Луис Энрике задержались на турнире как можно дольше?
— С одной стороны, нам хочется, чтобы они как можно быстрее вернулись. С другой, конечно, за них переживаем на чемпионате мира. Чем дальше они пройдут, тем лучше. И вообще хочется, чтобы выиграли турнир, о победе в котором мечтают все футболисты.

В любом случае ждем их в расположении нашей команды, хотя и понимаем, что вернутся они нескоро. Ведь когда бы сборная Бразилии ни закончила выступление на ЧМ, ребятам надо будет дать передохнуть, потом они вернутся и будут набирать форму. Понимаем, что какое‑то время рассчитывать на них окажется сложно, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Календарь ЧМ-2026
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