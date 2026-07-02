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Мексиканские болельщики планируют устроить «ночь ада» для сборной Англии

Мексиканские болельщики планируют устроить «ночь ада» для сборной Англии
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Сборная Англии столкнулась с серьёзной угрозой срыва подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Мексики. После победы англичан над ДР Конго тысячи мексиканских фанатов начали координировать масштабную акцию у отеля команды Томаса Тухеля в Мехико. Болельщики планируют устроить соперникам «ночь ада» — они собираются использовать мощные аудиоколонки, автомобильные сигналы, мотоциклы и пиротехнику, чтобы лишить английских футболистов сна накануне важнейшей игры на стадионе «Ацтека», сообщает Mirror.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подобное психологическое давление является давней футбольной традицией в Мексике, превратившейся в эффективное оружие против сильных соперников. На этой неделе с аналогичным прессингом уже столкнулась сборная Эквадора перед матчем 1/16 финала в Мехико — фанаты не давали южноамериканским футболистам спать с полуночи до самого утра, после чего Мексика одержала победу со счётом 2:0. В связи с этим инцидентом Эквадорская федерация футбола уже направила официальную жалобу в ФИФА, заявив о нарушении принципов фэйр-плей и равных условий для участников мундиаля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

Футбольная ассоциация Англии (FA) и тренерский штаб сейчас экстренно разрабатывают план противодействия. Ситуация осложняется регламентом ФИФА, согласно которому команды обязаны прибыть в город проведения матча минимум за 24 часа до стартового свистка, а также необходимостью адаптации к условиям высокогорья Мехико. Британская сторона пытается максимально засекретить точное местонахождение своего отеля и запрашивает у местной полиции усиленные кордоны безопасности вокруг тренировочной базы и мест проживания делегации.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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